Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Kasım 2023 13:43
Cimer'e hiç şikayet edilmemiş öğretmen!

Yavaştan soyu tükenmeye başlayan Öğretmendir.

Okul açılalı 2 ay oldu cimerler havada uçuşuyor maşallah :)


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
02 Kasım 2023 14:15

Haklı olan için şikayet edilmek moral bozucu olmasın.

Haklı olan ve hakkını alamayan da şikayet etmekten çekinmesin.


Velocıraptor
Genel Müdür
02 Kasım 2023 16:11

şikayet edilen arkadaşlara bakıyorum genelde modları düşüyor keyifsiz oluyorlar bir kaç gün.

Sevdim-Seni, 2 saat önce

Haklı olan için şikayet edilmek moral bozucu olmasın.

Haklı olan ve hakkını alamayan da şikayet etmekten çekinmesin.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sınıf öğretmenliği mi düz memurluk mu?Eğitim kalitesinin kötülüğünün tek sebebi PDR servisidir (!)Doğum izni bilgi yardımmmmRehber öğretmen DYK ek ders20 yıl hizmeti olanlar başöğretmen olacakrezaletNeyi bekliyoruz hocam ?mebbis ajanda sorunu Nolacak halimizevde eğitim

Sözlük

saklama kabı 1 paranoya 1 çok konuşan insanlar 2 yeni anayasa taslağı 2 yozgat 6 sekerat 1 sözlük atışması 6 lineer elamca 1 senden benden bizden 1 alkol testi 3

Son Haberler

Antalya'da trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi tedavi gördüğü hastanede öldüCumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştüBurdur'da tadilat yaparken çatıdan düşen işçi hayatını kaybettiFatih Erbakan'dan Gazze'de TSK'nın görevlendirilmesi talebiÇin'den, İletişim Başkanlığı'na ziyaret

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce