Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Kasım 2023 14:21
Sözleşmeli personelin sözleşmesi bitince

İnternetten sözleşme bittiğinde sadece ihtiyaç olması durumunda o kişi çalışmaya devam eder diye bir şey okudum. Bu gerçekten uygulanıyor mu yoksa sadece formalite olarak mı böyle bir kural yazıyor?


E.Kayı Han
Editor
02 Kasım 2023 14:30

Formalite olarak böyle bir kural var. Uygulanmıyor ama uygulanmayacağı anlamını da taşımaz.

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