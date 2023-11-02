Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Kasım 2023 14:23
Astsubay eğitim sürecinde atılma

Astsubay eğitiminde güvenlik soruşturması olumsuz geldi denilip atılan biri normal memur olabilir mi?

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