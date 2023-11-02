Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Kasım 2023 14:34
CTE Eş Durumu tayini hk. acil bilen varsa

Merhabalar herkese malum 13-17 Kasım tarihleri arasında CTE eş tayini açıldı şimdi eşim hakkında çalıştığına dair belgeler isteniyor acaba onları fiziki olarak mı alıcam yoksa e devletten mi çıkartacağız ilk defa yapacağım için hiçbir bilgim yok bilen varsa cevaplayabilir mi

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