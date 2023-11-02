Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Kasım 2023 14:53
unvan değişikliği
arkadaşlar sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Unvandegisikligi
Aday Memur
02 Kasım 2023 15:29
Ah bi bilsek
Toplam 1 mesaj

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