Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Kasım 2023 14:56
Personel Dağılım Cetveli

Merhaba arkadaşlar. PDC hangi zamanlarda güncelleniyor acaba belli aylarda mı oluyor ?


paramedic2000
Aday Memur
02 Kasım 2023 14:59
yılda 1 - sefer guncelleniyor. en güncel pdc gectigimiz hazıranda guncellendi

anadolununherköşesi
Aday Memur
02 Kasım 2023 15:12

Bir dahaki güncelleme de önümüzdeki haziran ayında mı olur sizce?

paramedic2000, 2 saat önce
yılda 1 - sefer guncelleniyor. en güncel pdc gectigimiz hazıranda guncellendi
Toplam 2 mesaj

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