Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Kasım 2023 15:47
Sağlıkta ek ödeme artışı olacak mı?

Arkadaşlar ek ödemeler de ufak bir değişiklik olacaktı toplu sözleşme gereği. Bu konuda son durum nedir acaba? Nasıl ve ne kadar bir artış olacak acaba?

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