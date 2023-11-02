Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Kasım 2023 16:00
Maaşımı Hangi Yatırımda Değerlendirmem Doğru olur?

Maaşınızdan artan parayı altın mı, döviz mi ya da borsa vs ne şekilde yatırım yapıyorsunuz 12-13 bin TL ye altın hesabı açsak alış-satış arasında makas çok fazla, iyi bir yatırım değil gibi öneriniz nedir?


mhmt.232352
Aday Memur
02 Kasım 2023 16:04

fiziki alım yap saklayabilirsen


civil_eng06
Şef
02 Kasım 2023 16:27

Fiziki altın, dolar, euro karışık sepet yapmak mantıklı.

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