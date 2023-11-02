KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Kasım 2023 16:57
Elektirik teknisyeni

-Elektirik teknisyenleri hangi devlet kurumlarına atanırlar ?

-Elektirik teknisyenin atanması için en az kaç puan alması gerekir ?

cevaplarsanız mutlu olurum. :)


cesxa
Aday Memur
02 Kasım 2023 18:34

Google ye kamuilanları yaz orayı takip et en az 70 alman lazım açıktan alımlar için merkezi ise 80 üstü alman lazım

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