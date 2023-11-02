1. Elektrik teknisyeni ihtiyacı olan her kuruma atanabilirler. Şu veya bu denemez bütün kurumlar ihtiyaç olması halinde elektrik teknisyeni alabilir.

2. Merkezi yerleştirme haricinde açıktan alımlarda genelde 70 puan barajı konuluyor ancak en az 70 almak atanmaya yetecek bir kaide yok. Alımın sayısına ve başvuranların puanlarına göre değişebilir.