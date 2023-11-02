KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Kasım 2023 16:57
Elektrik Teknisyeni

-Elektirik teknisyenleri hangi devlet kurumlarına atanırlar ?

-Elektirik teknisyenin atanması için en az kaç puan alması gerekir ?

cevaplarsanız mutlu olurum. :)


cesxa
Aday Memur
02 Kasım 2023 18:34

Google ye kamuilanları yaz orayı takip et en az 70 alman lazım açıktan alımlar için merkezi ise 80 üstü alman lazım


hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Kasım 2023 08:41

1. Elektrik teknisyeni ihtiyacı olan her kuruma atanabilirler. Şu veya bu denemez bütün kurumlar ihtiyaç olması halinde elektrik teknisyeni alabilir.

2. Merkezi yerleştirme haricinde açıktan alımlarda genelde 70 puan barajı konuluyor ancak en az 70 almak atanmaya yetecek bir kaide yok. Alımın sayısına ve başvuranların puanlarına göre değişebilir.

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