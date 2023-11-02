Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Kasım 2023 17:09
uzman öğretmen sınavı
başvuru yaptım onaylandı. Bu hafta ücretsiz izne çıkmak istiyorum. Uzman öğretmenlik sınavına girebilir miyim?

yaşarimam
Memur
02 Kasım 2023 18:39

Neden giremeyesiniz ki hocam...

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