Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Kasım 2023 17:56
Muvafakatname ve aile ve sosyal

Arkadaslar aile ve sosyal politikalar bakanlıgı muvafakat verıyor mu bılıyor musun . Kadrolu atandım aday memurlugum kalkar kalmaz alabılır mıyım sizce. Bana verırız dıyorlar ama cok güvenemıyorum

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