Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Kasım 2023 19:44
Allah belasını versin bu eğitim sisteminin... Lanet olsun!

Yan baktı, psikolojik etki yaptı, çocuğumu azarladı, hakaret yokken hakaret etti, bilmem vesair... Ardından okul basar, milletin içinde tehdit savurur. Ulan ne bok yesin bu öğretmen ha !.. Söyleyin de billeim arkadaş ! Dersten kalma, sınıfta kalma, devamsizliktan kalma... Disiplin uygulatma... Rehberlik meselesine girmiyorum bile... Yahu başka ne bekleyebiriliz, nasıl ders dinlemelerini bekleyebiliriz. Cuma mübarek aksamdir, yüzüsuyu hürmetine "Ya Rabbi sen buna sebep olan siyasilerin, devlet yöneticilerinin, bürokratlarin binbir türlü belasını ver amin. Kendilerinden ayrı bulsunlar çoluk çocuklarından ayrı... Dilerim Allah Teâlâ ağız tadı bırakmasın İnşallah Amin.

bu arada: meslekte yeni değilim saygideger arkadaşlar. 20 hizmet yılını geride birakmis öğretmenim. İsterse soruşturma açsınlar umrumda değil.. nasıl dolduğumu görüyorsunuz... Lütfen değerlendirmenizi yaparken bunu gözetiniz. Bu işin poku çıktı ve düz memur ilmadigima lânet ediyorum ne yazık ki Sınıf yönetimi filan da deneyiniz hiç alakası kalmadı. 30 küsur yıllık öğretmen arkadaşi da rezil ettiler. Dolaylı veya dolaysız veliyi ogrenciyi öğretmenin tepesine bindiren hayatı zinfana çeviren bu sistemin aktörlerinin Allah Teâlâ bin belasini versin. Amin.


muallimi-sani
Memur
02 Kasım 2023 20:09

Eğitim yok ki enkaz (!) var ortada hepsine katılıyorum. Allah sabırlar versin hocam. Doktor bakanligi olsa, malum ki beyaz kod verdirir. Ülkede eğitim mi bıraktılar maalesef memleketin yeni hâli bu artık.


didaof
Aday Memur
02 Kasım 2023 20:12

Zorunlu eğitim kaldırılsın


lutt
Şube Müdürü
02 Kasım 2023 20:16

......kandırıldık!!!!


HakanMatt
Şube Müdürü
02 Kasım 2023 20:24
şaka gibi sistem
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