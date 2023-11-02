alan dışı dyk

atama alanı müzik olan bir yönetici İngilizce dersinden dyk alabilir mi? Alırsa da idari bir yaptırımı olur mu? Bu konuda bilgi paylaşımı yaparsanız sevinirim.

atama alanı müzik olan bir yönetici İngilizce dersinden dyk alabilir mi? Alırsa da idari bir yaptırımı olur mu? Bu konuda bilgi paylaşımı yaparsanız sevinirim.