Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Kasım 2023 19:57
alan dışı dyk
atama alanı müzik olan bir yönetici İngilizce dersinden dyk alabilir mi? Alırsa da idari bir yaptırımı olur mu? Bu konuda bilgi paylaşımı yaparsanız sevinirim.

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