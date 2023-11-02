Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Kasım 2023 20:00
5510 Malul Emekli Polis Memurları

5510 dan malulen emekli olmuş polis memurları arkadaşlar

Yeni çıkan 12.kalkınma planı ile maaşımız kesilmeden başka bir işte çalışma hakkını ve maaş iyileştirmesini almak için mücadele ediyoruz..

Sizleri telegram grubumuza davet ediyor üye olmanızı ve desteklerinizi bekliyoruz

Unutmayın birlikten kuvvet doğar

https://t.me/+43PRZyUJXvY4M2U0

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