Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Kasım 2023 20:26
yıl sonu enflasyon tahminiz
yıl sonu enflasyon tahminiz

Ammmar
Aday Memur
02 Kasım 2023 20:33
%75
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Poliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verEv kira ve hukuki süreçEgm Fetö idari soruşturmaŞubedeki inanılmaz sorun.Şark için il önerisi?EGM 5GB referansMuş Emniyet Müdürlüğü Herhafta AtamaGürültü konusunda polisin yetkisi nedir?

Sözlük

saklama kabı 1 eşini aldatmak 2 deniz kavimleri 1 asansör 1 Demir eksikliği 2 dışarıdan gördüm yeşil türbe içine girdim estağfirullah tövbe 3 ilhak 1 yağmur bulutu sağımı 1 mustafa kemal atatürk 1 sözlük atışması 6

Son Haberler

2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldıKastamonu'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulunduCHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladıİstanbul'da kuvvetli yağış hava trafiğinde aksamalara neden oluyor7 yıl hapisle cezalandırılan FETÖ'cü yakalandı

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce