aday memur istifa sonrası tekrar atanma

Herkese merhaba merkezi atamadan gelir idaresi başkanlığına kadrolu şoför olarak atandım ancak 1 ay sonra istifa dilekçemi verdim kurumda onayladı sorum şu; 1- aday memur istifa sonrası sadece istifa ettiği kuruma döner diyorlar bunun bir süresi var mı, yoksa ömür boyu sadece gelir idaresi başkanlığına mı başvurabiliyorum 2- 6 aylık süre bitmeden de herhangi bir sözleşmeli personel alımına başvurabilir miyim 3- 6 aylık süreçte kendi memleketimdeki gelir idaresinde boş kadro olması durumunda dilekçe verip burada işe alınmayı talep edebiliyor muyum acaba

Herkese merhaba merkezi atamadan gelir idaresi başkanlığına kadrolu şoför olarak atandım ancak 1 ay sonra istifa dilekçemi verdim kurumda onayladı sorum şu; 1- aday memur istifa sonrası sadece istifa ettiği kuruma döner diyorlar bunun bir süresi var mı, yoksa ömür boyu sadece gelir idaresi başkanlığına mı başvurabiliyorum 2- 6 aylık süre bitmeden de herhangi bir sözleşmeli personel alımına başvurabilir miyim 3- 6 aylık süreçte kendi memleketimdeki gelir idaresinde boş kadro olması durumunda dilekçe verip burada işe alınmayı talep edebiliyor muyum acaba