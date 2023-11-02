Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


02 Kasım 2023 21:01
aday memur istifa sonrası tekrar atanma
Herkese merhaba merkezi atamadan gelir idaresi başkanlığına kadrolu şoför olarak atandım ancak 1 ay sonra istifa dilekçemi verdim kurumda onayladı sorum şu; 1- aday memur istifa sonrası sadece istifa ettiği kuruma döner diyorlar bunun bir süresi var mı, yoksa ömür boyu sadece gelir idaresi başkanlığına mı başvurabiliyorum 2- 6 aylık süre bitmeden de herhangi bir sözleşmeli personel alımına başvurabilir miyim 3- 6 aylık süreçte kendi memleketimdeki gelir idaresinde boş kadro olması durumunda dilekçe verip burada işe alınmayı talep edebiliyor muyum acaba

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