HİZMET PUANI DAVALARI

Meb , bu hizmet puanı davalarında resmen bize tuzak kurdu. ilkin herkes kazandı. Biz de kendi ilimizde kazandık. Ancak il avukatları davayı bölgeı idare mahkemesine götürdüler. Gelen bir talimat ve davanın reddi ve bize 12500 ceza. Yazıklar olsun.

Meb , bu hizmet puanı davalarında resmen bize tuzak kurdu. ilkin herkes kazandı. Biz de kendi ilimizde kazandık. Ancak il avukatları davayı bölgeı idare mahkemesine götürdüler. Gelen bir talimat ve davanın reddi ve bize 12500 ceza. Yazıklar olsun.