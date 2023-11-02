Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Kasım 2023 21:41
HİZMET PUANI DAVALARI
Meb , bu hizmet puanı davalarında resmen bize tuzak kurdu. ilkin herkes kazandı. Biz de kendi ilimizde kazandık. Ancak il avukatları davayı bölgeı idare mahkemesine götürdüler. Gelen bir talimat ve davanın reddi ve bize 12500 ceza. Yazıklar olsun.

coshuva
Genel Müdür
02 Kasım 2023 23:04
Mahkeme Hakimleri ile kamu bürokratlarının konuştuğunu düşünüyorum. Kararlar aniden değişiyor. Böyle çok örnek var.
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