Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Kasım 2023 21:56
İsteyen çocuk okula gelsin!
Arkadaşlar okumak istemeyen çocukları temel eğitimden sonra zorla okula getirtmenin bir anlamı yok. Herkese yazık oluyor! Okumak isteyene, istemeyene, öğretmene herkese yazık! Okullarda disiplin sorunları, edepsizlik diz boyu! Devlete millete külfet. Lütfen buna bir son verilsin artık!

halis4242
Genel Müdür
02 Kasım 2023 22:32

Aynen öyle, okuyacak gelsin, herkes okuyacak da ne olacak, üniversite mezunları iş kapılarında bekliyorken!??

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sınıf öğretmenliği mi düz memurluk mu?Doğum izni bilgi yardımmmmEğitim kalitesinin kötülüğünün tek sebebi PDR servisidir (!)rezaletAllah belasını versin bu eğitim sisteminin... Lanet olsun!Nolacak halimizMesele müfredat değil mesele sistemRehber öğretmen DYK ek dersNeyi bekliyoruz hocam ?MEB ajanda

Sözlük

herg etmek 1 sekerat 1 evlilik kredisi 3 şu an çalan şarkı 4 ah almak 1 eşini aldatmak 3 Dönüm noktası 1 googleın dolar/tl kurunu yanlış göstermesi 1 paranoya 1 murat kekilli 1

Son Haberler

Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybettiBakanlıktan 'Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti' haberine ilişkin açıklamaAFAD'tan Babala açıklamasıBakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tırDiyarbakır'da rüşvet operasyonu: Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce