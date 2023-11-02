Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Kasım 2023 22:28
Merkez Bankasının yeni hedef enflasyonuna göre temmuz 2024 zam oranı yüzde 11,54

2024 yılı enflasyon hedefi Merkez Bankası tarafından yüzde 36 olarak açıklandı.

Yıllık yüzde 36 enflasyon oluşabilmesi 6 aylık dönemde yüzde 16,62 oranında enflasyon oluşmasını gerektirir.

6 aylık enflasyon yüzde 15 olsa idi 1,15 ile 1,15'i çarpacaktık. Benzer mantıkla 1,36'nın karekökünü aldığımızda 1,1662 sonucunu elde ederiz. Yani yüzde 16,62yi böyle buluruz.

1,1662'den Ocak 2024'te verilen yüzde 15 düşülür ve enflasyon farkı bulunur.

1,1662/1,15=1,014

Bunun üzerine yüzde 10 eklenir.

1,014*1,1=1,1154 (Yüzde 11,54)


Kalet
Şube Müdürü
02 Kasım 2023 22:33

Enflasyon yüzde 16,62 çıkmasına rağmen yüzde 11,54 zam alınıyor olunmasının sebebi, ocakta verilen yüzde 15in temmuzda geri alınıyor olmasıdır.

Enflasyon farkı hesap edilirken ilgili dönemin enflasyonundan bir önceki dönemin sözleşme zammı düşülür. Yüzde 16,62den, yüzde 15i kümülatif hesap ile düşünce geriye yüzde 1,4 kaldı.


Kalet
Şube Müdürü
02 Kasım 2023 22:37

Yüzde 16,62 kabaca bir tahmin olarak düşünülebilir. Yılın ilk 6 ayı ile ikinci 6 ayı aynı orana sahip olacak diye bir zorunluluk yok.


Kalet
Şube Müdürü
02 Kasım 2023 22:43

Ocakta verilen zammın temmuzda geri alınmayacağı bir sistem kurulmalı. Konunun amacı budur.


mıcheal owen
Şef
02 Kasım 2023 22:56

O %36 nın büyük kısmı ilk ayda gelecek mb nin tahminine göre özellikle ocak ve mayısta yüksek enflasyon bekleniyor.

Kalet, 1 saat önce

Yüzde 16,62 kabaca bir tahmin olarak düşünülebilir. Yılın ilk 6 ayı ile ikinci 6 ayı aynı orana sahip olacak diye bir zorunluluk yok.


mıcheal owen
Şef
02 Kasım 2023 22:58

Düzeltme: İlk 6 ayda gelecek demek istemiştim

mıcheal owen, 1 saat önce

O %36 nın büyük kısmı ilk ayda gelecek mb nin tahminine göre özellikle ocak ve mayısta yüksek enflasyon bekleniyor.


Kalet
Şube Müdürü
02 Kasım 2023 23:05

Doğrudur Hocam. Sonuçta her halükarda, temmuzda enflasyonun kabaca yüzde 5 altında zam alacağız. Çünkü ocakta verilen yüzde 15 geri alınacak. Yüzde 0.5 olsun ama geri alınmasın o oran.

mıcheal owen, 1 saat önce

Düzeltme: İlk 6 ayda gelecek demek istemiştim


mıcheal owen
Şef
02 Kasım 2023 23:16

2025 ocakta da aynı durum olacak

Kalet, 56 dk. önce

Doğrudur Hocam. Sonuçta her halükarda, temmuzda enflasyonun kabaca yüzde 5 altında zam alacağız. Çünkü ocakta verilen yüzde 15 geri alınacak. Yüzde 0.5 olsun ama geri alınmasın o oran.


Kalet
Şube Müdürü
02 Kasım 2023 23:30

Evet Ocak 2025'te de açıklanan enflasyondan kabaca yüzde 4 düşük zam alacağız.

mıcheal owen, 45 dk. önce

2025 ocakta da aynı durum olacak


mıcheal owen
Şef
02 Kasım 2023 23:31

inşallah enflasyon gerçek anlamda düşer de şu tarz hesaplardan kurtuluruz ucu bucağı yok bu işin de

Kalet, 31 dk. önce

Evet Ocak 2025'te de açıklanan enflasyondan kabaca yüzde 4 düşük zam alacağız.


Kalet
Şube Müdürü
02 Kasım 2023 23:38

Enflasyonun düşüklüğü önemli bir de doğru açıklanması önemli.

mıcheal owen, 30 dk. önce

inşallah enflasyon gerçek anlamda düşer de şu tarz hesaplardan kurtuluruz ucu bucağı yok bu işin de

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