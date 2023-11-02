Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Kasım 2023 22:48
Ünvan Değişikliği Sınavı Hangi Diploma Geçerli?

Bilgisayar Programcılığı önlisans programı ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans programlarını bitirdim. Yapılacak olan ünvan değişikliği sınavında tek bir kadro hakkım var. Tekniker ve mühendislik kadrosu açılırsa her ikisine de başvuru hakkım var mı? Yoksa sadece üst öğrenim dolayısıyla mühendislik kadrosuna mı başvurabiliyorum? Eğer mühendislik kadrosu açılmazsa teknikerlik kadrosuna başvuru yapabilir miyim?


kendinetekniker
Aday Memur
02 Kasım 2023 23:14
Kuruma önlisans diplomasıyla mı atandınız
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