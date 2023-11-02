Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Kasım 2023 23:11
Güvenlik soruşturmasında kardeşin sabıkası etki eder mi

Arkadaşlar ikm için evrak teslimi yaptım fakat merak ettiğim şey güvenlik soruşturmasında kardeşin sabıka kaydı olması etki eder mi yada kardeşin mahkumiyet kararı olması etki eder mi

Not benim eşimin ve çocuğumun hiçbir sabıka kaydı yoktur


Khk aday
Memur
02 Kasım 2023 23:33

Etki etmez, seni birinci derece etkiler, kardeşlerin ikinci derece sorun olmaz

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