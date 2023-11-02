yazılılar hakkında

arkadaşlar ortaokul için yazılıları okuduktan sonra belirtke tablosu yapmamız zorunlu mu? daha önce hiç yapmamıştık bu sene böyle bir şey getirdiler mi bazı arkadaşlar zorunlu diyor da?

arkadaşlar ortaokul için yazılıları okuduktan sonra belirtke tablosu yapmamız zorunlu mu? daha önce hiç yapmamıştık bu sene böyle bir şey getirdiler mi bazı arkadaşlar zorunlu diyor da?