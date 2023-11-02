Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Kasım 2023 23:42
yazılılar hakkında
arkadaşlar ortaokul için yazılıları okuduktan sonra belirtke tablosu yapmamız zorunlu mu? daha önce hiç yapmamıştık bu sene böyle bir şey getirdiler mi bazı arkadaşlar zorunlu diyor da?

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