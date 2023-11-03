Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


03 Kasım 2023 01:04
kadro tahsisi ne demek benim dibbys eklenmiş ve faydası nedir hocalarım
Mmm

Çok Yazılan Konular

Kurumlararası geçiş

Sözlük

gelin 1 sekerat 1 saklama kabı 1 senden benden bizden 1 mustafa kemal atatürk 1 ah almak 1 sözlük atışması 6 şehir kapısı 1 deniz kavimleri 1 paranoya 1

Son Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs Yönetmeliği Yayımlandıİyileştiğine dair rapor getiremeyen memura ilişkin Danıştay'dan 'insancıl' kararGençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği YayımlandıDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik3 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce