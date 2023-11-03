Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Kasım 2023 01:18
eğitim tayini
ben eğitim tayini ile gittiğim yerde dört yılı mı doldurmam gerekiyor yoksa beş yılı mı ayrıca doğum izni bu fiili süreden sayılmıyor mu yoksa sayılıyor mu bilgisi olan var mı

elif yusuf taşkın
Şef
03 Kasım 2023 01:18
ve okurken eş tayinine başvurabilir miyim okuduğum ile bilen varsa yardımcı olabilir mi
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