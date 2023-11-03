ben eğitim tayini ile gittiğim yerde dört yılı mı doldurmam gerekiyor yoksa beş yılı mı ayrıca doğum izni bu fiili süreden sayılmıyor mu yoksa sayılıyor mu bilgisi olan var mı

ben eğitim tayini ile gittiğim yerde dört yılı mı doldurmam gerekiyor yoksa beş yılı mı ayrıca doğum izni bu fiili süreden sayılmıyor mu yoksa sayılıyor mu bilgisi olan var mı