Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Kasım 2023 02:27
DHMİ Bilgi

Arkadaşlar elektrik teknikeri dhmi de havacılık tazminatı alıyor mu ve Elektrik teknikeri olarak dhmi tercih yapılmalı mıdır sizce maaş çalışma koşulları vs nasıl

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