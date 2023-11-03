Müfredat değişecek, öğretmen akademisi kurulacak...

Çok fazla gelişme var MEB'te. Bir fırtınadır esiyor. Bu olguyu bir araba örneği üzerinden değerlendirmek gerekirse araba sürekli modifiye ediliyor, kaporta sürekli boyanıyor, parlatılıyor. Ancak eskiyen ve verimsizleşen, istenilen seviyede hız yapamayan ve harcanan akaryakıtı çok fazla tüketen, alt ve ön takımı sürekli sesler çıkaran arkadan mavi duman atan ve iki haftada bir 4 lt yağ tüketen su eksilten bir motor söz konusu. Peki bu arabayla hedeflenen zamanda hedeflenen menzile varmak mümkün olabilir mı?

Toplumsal değişme ve gelişme gibi reaksiyonlara, teknolojideki ilerlemelere, meslek alanlarındaki yeniliklere ve küresel gelişmelere duyarsız kalan bir eğitim sisteminin verimliliginden bahsedilebilir mı? Akademik ve mesleki eğitim ayrımını güçlü bir rehberlik sistemiyle erken yaşlarda ayırmayı hala yapamamış ve milyonları üniversite sınavına yığmış bir bir eğitim sistemi başarılı sayılabilir mi?

Aslında bu satışları yazmamla sebep bir haber haberin başlığı "mühendis 20 bine razı ama kaynakçı 50 bine razı değil" idi. Artik gençleri 4 lisans 3 yüksek lisans yaparak ekonomiden uzak tutmak gibi bir tutumdan ivedilikle vazgecelim. Amerikayi yeniden keşfe gerek yok. Yüzyıllardır Ibni Haldun'dan Durkheim'e kadar binlerce eser binlerce metod ortaya konulmuş. Artık oturup nasıl bir müreffeh yarın nasıl nitelikli bir nesil nasıl bir refah ülkesi olacaksak bu yolda kilit taşı vazifesi gören eğitim sistemini modern normlarla yeniden inşaa edelim. Okulları bilimin, sanatın, meslek edinmenin ve sporun hatta kaliteli boş vakit değerlendirme yuvaları yapmak için seferber olalım. Yoksa üniversite kapılarına yığılmış milyonlarca diplomali gencin vebali üzerimize kalır.