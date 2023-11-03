Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


03 Kasım 2023 09:00
Mezi hakkında

Selamün aleyküm arkadaşlar, ben başka bir kurumdayım, size bir sorum olacak, kendiliğinden gelen , yani şehvetsiz gelen mezi için ne yapmak gerekir, özellikle sabahları oluyor ara sıra, sabah camiye gidiyorum cemaatle namaz kılıyorum eve geliyorum avret yerinde mezi oluyor, bu durum canımı sıkıyor, ne yapmak lazım , bunun çözümü nedir


E.Kayı Han
Editor
03 Kasım 2023 09:49

Aklından hiç cinsel bir şey geçirmediğin halde bu mezinin gelmesi biraz garip. Yani sana tavsiyem öncelikle bu sıvı mezi mi değil mi onu öğrenmen olacak zira mezi cinsel istek ve dürtü sonucunda oluşan ve vücut tarafından dışarı atılan bir sıvı. Bir ürologa gidin.

Sıvının dışarı çıkmasını engellemek yani namazınıza zarar vermemesi için pamuk tıkama işlemi yapabilirsiniz.

Allah şifa versin.


mustafa1649
Aday Memur
03 Kasım 2023 10:13

Usta tuvaletini yaptıktan sonra peçete koy.Biraz yürü abdest alacağın zaman çıkart.Rahatsızlığın yoksa hayal kurmaktan oluyor.Dikkat et

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