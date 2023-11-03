Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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03 Kasım 2023 10:03
Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadar

Gerçekten teknik hesabı bilen birisi 4 aylık duruma göre kesinleşen zammı hesap edebilir mi?


Vardır bir hayır
Memur
03 Kasım 2023 10:04

Şuanda kesinlesen %40.39


civciv kız
Daire Başkanı
03 Kasım 2023 10:04
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

burda sorana kadar google amcaya sorsaydın keşke


Vardır bir hayır
Memur
03 Kasım 2023 10:07

1.0949* 1.0909* 1.0475*1.0343 = 1.294

1.294*1.15 =1.4881

1.4881/1.06 = 1.4039 yani %40.39

Vardır bir hayır, 29 dk. önce

Şuanda kesinlesen %40.39


comenger
Aday Memur
03 Kasım 2023 10:11
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Benim bildiğim hesap böyle yapılmıyor hocam.

29,4 (mevcut enflasyon) - %6 (temmuz zam oranı) + %15 (ocak 2024 zam oranı) = %38,4

Vardır bir hayır, 26 dk. önce

1.0949* 1.0909* 1.0475*1.0343 = 1.294

1.294*1.15 =1.4881

1.4881/1.06 = 1.4039 yani %40.39


ataalperen
Genel Müdür
03 Kasım 2023 10:13
toplanarak zam hesaplanmiyor. 40.39 doğru.
comenger, 22 dk. önce

Benim bildiğim hesap böyle yapılmıyor hocam.

29,4 (mevcut enflasyon) - %6 (temmuz zam oranı) + %15 (ocak 2024 zam oranı) = %38,4


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
03 Kasım 2023 10:14
Toplama çıkarma ile hesap yapılmıyor.kümülatif hesap yapılıyor yani çarpma ve bölme yapacaksın
comenger, 22 dk. önce

Benim bildiğim hesap böyle yapılmıyor hocam.

29,4 (mevcut enflasyon) - %6 (temmuz zam oranı) + %15 (ocak 2024 zam oranı) = %38,4


gardiyan4255
Şef
03 Kasım 2023 10:15
yıl sonu yüzde 50 yı geçmez

harbigenco
Aday Memur
03 Kasım 2023 10:19
çok rahat geçer daha zamların z si bile ortada yok
gardiyan4255, 18 dk. önce
yıl sonu yüzde 50 yı geçmez

civciv kız
Daire Başkanı
03 Kasım 2023 10:20

ilkokul terksin heralde nasıl işlem bilgisi bu böyle

comenger, 22 dk. önce

Benim bildiğim hesap böyle yapılmıyor hocam.

29,4 (mevcut enflasyon) - %6 (temmuz zam oranı) + %15 (ocak 2024 zam oranı) = %38,4


ataalperen
Genel Müdür
03 Kasım 2023 10:20
bir ay 4 bir ay 3 gelirse tam olarak 50 oluyor. Bence 50 yi rahat geçecek.
gardiyan4255, 18 dk. önce
yıl sonu yüzde 50 yı geçmez

mıcheal owen
Şef
03 Kasım 2023 10:21

Arkadaşlar merkez bankasının raporuna göre zamlar Kasım ve Aralıkta artacak. Ekimde çok fazla çıkmayacağını biliyorduk zaten.


gardiyan4255
Şef
03 Kasım 2023 10:22
bende onu diyorum zaten en çok etkileyen akaryakıt ona da indirim geliyor 5 tl sigaraya geldi diye mı yüzde 50 olacak bence öbür ay 3 aralık 2.5 inan böyle gidiyor hakkımız yeniyor
harbigenco, 14 dk. önce
çok rahat geçer daha zamların z si bile ortada yok

adaletvehak
Genel Müdür
03 Kasım 2023 10:23

% 45 zor bulur %50 yi geçmesi imkansız


kral122
Daire Başkanı
03 Kasım 2023 10:26

Aralık 2.5 Kasım 3 çıkmaz

gardiyan4255, 11 dk. önce
bende onu diyorum zaten en çok etkileyen akaryakıt ona da indirim geliyor 5 tl sigaraya geldi diye mı yüzde 50 olacak bence öbür ay 3 aralık 2.5 inan böyle gidiyor hakkımız yeniyor

Rafaello
Aday Memur
03 Kasım 2023 10:27
%50 yi geçer . Çok rahat hemde
adaletvehak, 10 dk. önce

% 45 zor bulur %50 yi geçmesi imkansız


ataalperen
Genel Müdür
03 Kasım 2023 10:27
45 i geçmemesi işin her ay 1 civarı enflasyon lazım. sigaraya zam geldi. kış geldiği için sebze meyve haliyle artacak. beklenti güncellendi yukarı doğru. 45 i geçmez demek hayalden öteye gitmez.
adaletvehak, 10 dk. önce

% 45 zor bulur %50 yi geçmesi imkansız


gardiyan4255
Şef
03 Kasım 2023 10:30
kasım da ne olur güzel kardeşım o zaman
ataalperen, 6 dk. önce
45 i geçmemesi işin her ay 1 civarı enflasyon lazım. sigaraya zam geldi. kış geldiği için sebze meyve haliyle artacak. beklenti güncellendi yukarı doğru. 45 i geçmez demek hayalden öteye gitmez.

Yusuf55tr
Aday Memur
03 Kasım 2023 10:30

Dogalgaz kullanim oranlari bedava tutarin uzerine cikacagi icin kasim ekimden yuksek gelir bence


fakir.adam
Şube Müdürü
03 Kasım 2023 10:30

inş 50yi geçmez.


adaletvehak
Genel Müdür
03 Kasım 2023 10:31

Şuanda toplamı %40.39

%7 de kasım aralık gelse %47

%47 den % 6 çıkartın kaldı % 41 buna % 4 iyileştirme eklerler allın size %45

5 ocakta tamda bu çıkar

bu yorum burda dursun

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Rafaello, 6 dk. önce
%50 yi geçer . Çok rahat hemde
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