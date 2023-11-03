Veteriner Sağlık unvan değişikliği

Arkadaşlar KTÜ'nün yaptığı unvan değişikliği sınavına giren var mı? Konular çok olduğu için işin içinden çıkmak zor oluyor yardımcı olabilecek var mı?

Arkadaşlar KTÜ'nün yaptığı unvan değişikliği sınavına giren var mı? Konular çok olduğu için işin içinden çıkmak zor oluyor yardımcı olabilecek var mı?