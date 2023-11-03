Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


03 Kasım 2023 10:04
Veteriner Sağlık unvan değişikliği
Arkadaşlar KTÜ'nün yaptığı unvan değişikliği sınavına giren var mı? Konular çok olduğu için işin içinden çıkmak zor oluyor yardımcı olabilecek var mı?

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