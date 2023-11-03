Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Kasım 2023 10:06
Enflasyon
Enflasyon 3.43 açıklandı.

Gadd
Aday Memur
03 Kasım 2023 10:13

Sözleşme ve enflasyon toplamı 38.4


rasim1903
Memur
03 Kasım 2023 10:20
yüzde 45 civarı zam olur böyle azalarak giderse. azalsın tabiki ama ürünlere de yansısın.
Toplam 2 mesaj

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