Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Kasım 2023 10:26
Üst bölge tayini

Merhaba. Ben 6. Bölge D grubu bir ilde 5 bucuk senedir fizik tedavi teknikeri olarak çalışıyorum. 5. Bölgenin A grubu bir ile üst bölge tayini ile nasıl giderim? Bunun belirli bir dönemi var mı?? Nasıl oluyor bu işler bilen biri yönlendirebilir mi

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