Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


03 Kasım 2023 10:27
Teknik Hizmetlerden İkmye geçiş mümkünmü?

657'ye bağlı sözleşmeli bilgisayar teknisyeniyim, seneye ikm kazanırsam ikm'ye geçmek istiyorum daha üst bir görev sebebiyle geçebileceğimi söylüyorlar buradaki bilgisayar teknisyenlerininde bilgisini almak isterim.


Alexanderx
Aday Memur
03 Kasım 2023 10:28

Ayrıca Teknik hizmetlerden geçişte oluyormuş

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