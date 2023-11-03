Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Kasım 2023 10:29
Psikolojik hastalıklardan gihe geçen polisin silah taşıması?

selamun aleyküm arkadaşlar.

2008 öncesi mezun, 4 yıldır gihim. emniyet kontrole gönderdi. doktorlar tekrar silahlı çalışmak istermisin diye soruyor. doktora bunun kanunen imkanı yok dedim. iyim şuan sorunum yok hiçbir ilaç kulanmıyorum, düzenim yerine geldi dedim ama tekrar dönmek istemem.

lakin sormak istediğim; şuanda gihe geçtiğim hastaneden rapora gönderildim, bu hastane hasta iyileşmiş sorunu yok gibi bir rapor verirse silah taşıma veya bulundurma alabilir miyim?

eğer bu raporu alır silahta alırsam, bir kaç yıla nasipse emekli olmayı düşünüyorum, (5434 e tabiyim) bu benim emekliliğime engel teşkil edermi?


Tuncay başş
Aday Memur
03 Kasım 2023 10:55

İyi araştır, karışık bir konu iyileşmişin diyip yaşını doldurana kadar emekli olamıyabilirsin.

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