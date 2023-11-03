Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Kasım 2023 10:42
Tüfe aylık ve yıllık değişim neden farklı?

Arkadaşlar bilmediğim için soruyorum kusuruma bakmayın. Tüfe de aylık 3.43 artış olmuş fakat yıllık 0.17 lik düşüş var neden böyle?

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