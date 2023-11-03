Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Kasım 2023 10:58
Sözleşme feshi ile atananlar veya bekleyenler

Arkadaşlar geçen Aralık'ta sozlesmesini usulüne uygun feshedip davayla sağlık bakanlığına sözleşmeli atanan var mı?Ya da bu hâlâ dava sonucunu bekleyen var mı?

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