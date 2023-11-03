Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Kasım 2023 11:02
Emeklilik tazminatı

Merhaba arkadaşlar. Benim ocak 15 gibi emekli olma durumum var. Ocak 15 de yaklaşık yüzde 50 maaşlara zam gelecek. Tazminatım şuan 370 bin, bu ocak zammından yararlanabilirmiyim. Tazminatım 550 yaklaşırmı, yoksa bu zam beni etkilemezmi. Net bilgisi olan varmı, bütçeci yada persenolci varsa onlar bilir. Lütfen cevaplarmısınız.


Polis4
Aday Memur
03 Kasım 2023 11:05

370 üstüne ocak zam oranını koy...alacağın ikramiye o kadsr olur


Tuncay başş
Aday Memur
03 Kasım 2023 11:28

Sağol polis 4

Toplam 2 mesaj

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