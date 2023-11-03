Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Kasım 2023 11:15
Memurların başka bir şehirde konaklayabileceği imkanlar

Arkadaşlar merhaba. Ankara'da memurum. 2 günlüğüne İstanbul'a gideceğim. Kendi kurumumun misafirhanesinde yer yokmuş. İstanbul'da kalabileceğim kamu personeli için uygun yerler nelerdir? (Kurumum:DSİ)


White3425
Memur
03 Kasım 2023 11:18
Polisevi. Polis olsan kalamazdın.

sivilenginarr
Aday Memur
03 Kasım 2023 11:19

Ben de dsi'de mühendisim. Dsi'de kalamıyorum zaten sorun yok.

White3425, 2 saat önce
Polisevi. Polis olsan kalamazdın.
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