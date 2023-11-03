Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


03 Kasım 2023 11:29
Üst Yazı Üzerinde Değişiklik Evrakta Sahteciliğe Girermi

arkadaşıma görevlendirme yazısı yazıldı e-imza ile ve bu ebys sisteminden yazıldı. yazıyı yazan memur çıktı alırken yazıyı word e dökerek görevlendirme ibaresinin başına geçici görevlendirme ekliyor, e-imza satırını siliyor ve tebliğ edilen memurun yazının aslını görmemesi için karekod kısmını silerek çıktı alıyor ve amire bu şekilde ıslak imza attırıp görevlendirilen memura tebliğ ediyorlar. ebys sisteminde farklı fakat tebliğ edilen yazı farklı. sayı tarih aynı. bu evrakta sahteciliğe girermi. Görevlendirme yapılan arkadaş bunu dava edebilirmi

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