Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Kasım 2023 11:29
2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?

Arkadaşlar ocak ayında memur maaşları yüzde 51 52 civarı artacak. Bu zam memurun alım gücünü nasıl etkiler? Kaç ay memuru rahatlatır?


orhanzektir
Memur
03 Kasım 2023 11:33

Ürün kira gibi giderlerde artış olursa %50lik maaş artışı hiçbir şey ifade etmez ama sabit kalırsa fiyatlar kuşkusuz eskisine oranla daha rahat oluruz.


Qovboypolis01
Şef
03 Kasım 2023 11:35

Hocam maalesef bir yıl daha enflasyonun yüksek olacağı söyleniyor.

orhanzektir, 2 saat önce

Ürün kira gibi giderlerde artış olursa %50lik maaş artışı hiçbir şey ifade etmez ama sabit kalırsa fiyatlar kuşkusuz eskisine oranla daha rahat oluruz.


payitaht26
Daire Başkanı
03 Kasım 2023 11:37

45 ya da 46 bandında kalacak gibi zam oranı


orhanzektir
Memur
03 Kasım 2023 11:46

Onun için iki ay %2 gelmesi gerekir o da imkansız gibi en az %3 gelir iki ay da da %50 civarında bir artış alırız.

payitaht26, 1 saat önce

45 ya da 46 bandında kalacak gibi zam oranı


jaseeen
Memur
03 Kasım 2023 11:47

seyanen olmalı adalet sağlanmalı

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