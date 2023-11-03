Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Kasım 2023 11:44
zamla ilgili asıl bunu konuşmak lazım
herkes zam hesabına oturmuş iyi güzel de asil mesele 8077 seyyanen zam dahil mi zamma? kimse bunu konuşmuyor nedense.

orhanzektir
Memur
03 Kasım 2023 11:47

Arkadaş nasıl konuşmuyor ya? Her yerde, söylendi dahil diye. Artışa dahil olacak.


ByAstsubay
Aday Memur
03 Kasım 2023 11:54
hayır dahil değil hocam

Ahmet-23
Memur
03 Kasım 2023 12:05

arkadaşım sizde anlama problemimi var? Bunu bakan bile açıkladı dahil olacak diye. Bilerek mi gelip burda konu başlığı açıyorsunuz. Bu konu burada defalarca tartışıldı

ByAstsubay, 1 saat önce
hayır dahil değil hocam

gardiyan4255
Şef
03 Kasım 2023 12:13
çık su forumdan
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