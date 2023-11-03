ikinci şarkın kalkacağına inanan var mı???

2016 1.şark dönüşluyum 18. yilim 3600 nasıl bir asır sonra geldiyse bence çok düşük bir ihtimal siz ne düşünüyorsunuz???

2016 1.şark dönüşluyum 18. yilim 3600 nasıl bir asır sonra geldiyse bence çok düşük bir ihtimal siz ne düşünüyorsunuz???