Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Kasım 2023 12:44
ikinci şarkın kalkacağına inanan var mı???
2016 1.şark dönüşluyum 18. yilim 3600 nasıl bir asır sonra geldiyse bence çok düşük bir ihtimal siz ne düşünüyorsunuz???

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