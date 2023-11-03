Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Kasım 2023 12:49
seyanen verilen ücret artacak mı?
2024 yılında tahminen yüzde 50 zam alacağız seyyanen verilen 8.077 TL artacak mı arkadaşlar bilgisi olan var mı?

ÇVK16
Aday Memur
03 Kasım 2023 12:54
artacak
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