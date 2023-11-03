Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Kasım 2023 13:38
Kamu işçisi ne kadar zam alacak.

Biraz önce bizim kurumdaki taşeron %40 kesinleşti dedi. Bunlar bizimle aynı zammı mı alacaklar.


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
03 Kasım 2023 13:47

İşkembeden sallamış. 4 aylık enf 29. temmuzda aldıkları 15 e böl. 12,5 fark. ocak zammı 10 toplam 24


darkkinght
Aday Memur
03 Kasım 2023 14:03

hocam zamlı maaşlar ekimde mi ?

sosyalgüvenlik000, 2 saat önce

İşkembeden sallamış. 4 aylık enf 29. temmuzda aldıkları 15 e böl. 12,5 fark. ocak zammı 10 toplam 24


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
03 Kasım 2023 14:40

sözleşmeye göre değişir. bizim kurumdakiler ocakta alacak. benim söylediğim oranlar bizim kuruma göre. ekimde zam alanların oranı 40 olmuş mudur bilmiyorum. ama arkadaş 40 kesinleşti diyor dediği için daha iki ay var artar anlamında söylüyor diye ocakta alan birisi demiştir diye yorumladım ve ona göre hesap ettim. kimseyi yanıltmak istemem.

darkkinght, 1 saat önce

hocam zamlı maaşlar ekimde mi ?


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
03 Kasım 2023 14:41

sayın kapadok, sizinkiler ocakta mı alıyor zammı?

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