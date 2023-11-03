Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


03 Kasım 2023 13:39
Büro personelimi ikm mi?

şehrimde ikm mi şehir dışı büro personeli mi fikri olanlar yazabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Üniversite Büro Memuru, İlk Gün Kılık Kıyafet - Nasıl Gitmeliyim?Belediye Nakil İşlemleri süreciüniversitede nasıl yer değiştiririm acil Mahalli İdareler Ünvan Değişikliği Muhtemel Mülakat Soruları Hakk.YDS puanına göre Mühendisin Dil Bilgisinden yararlanma tazminatıAday Memurun İstifa Edip Yeniden Kpss ile Ataması hk.Üniversite bilgisayar teknisyeni veya teknisyen olan arkadaşlar cevaplarsa çok iyi olurBelediyeden/belediyeye becayişMalatya Belediye verilir ege akdeniz marmara sahil kenarı mühendisMalatya verilir Yalova alınır

Sözlük

dünyaya bir daha gelsem 1 QUOKKA 3 antik dönemlerde kullanılan harçlar 1 al karısı 1 esrar 1 eşini aldatmak 3 ah almak 1 şehir kapısı 1 insanların nefretini kazanmak 1 banaz 1

Son Haberler

Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesabına aktarılacakİBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele davaŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'e destek veren markaları boykot edecekKüresel gıda fiyatları 30 ayın en düşük seviyesine indiErdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e Togg hediye etti

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce