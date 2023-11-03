Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Kasım 2023 13:55
Polis Özel Harekat

Bazı polislerin dilekçeleri kabul edilmedi yüksek ihtimal dışarıdan Polis Özel Harekat alımı olucak .

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