Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Kasım 2023 14:25
Günde 1 haftada 5 saatlik kurs açılabilir mi?

günde 1 haftada 5 saatlik kurs açılabilir mi? Halk eğitim günde en az 2 ders saat olmalı diyor.


MuaLLim_01
Memur
03 Kasım 2023 15:15

evet, halk eğitimi merkezi kursları günlük en az 2 saatlik olmalıdır.

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