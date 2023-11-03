Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Kasım 2023 14:37
Norm

norm fazlası öğretmenler ne zaman belli olur ?


tonya61
Aday Memur
03 Kasım 2023 15:15
Bazı iller norm fazlası atama duyurusuna çıktı bile,ben de bekliyorum.Norm fazlası olup olmadığınız okulunuz tarafından biliniyordur.

Goksoygizem
Aday Memur
03 Kasım 2023 15:17
tayin hakkımız oluyor mu ? okulda norm fazlasıyım ve gitmek istiyorum
tonya61, 4 dk. önce
Bazı iller norm fazlası atama duyurusuna çıktı bile,ben de bekliyorum.Norm fazlası olup olmadığınız okulunuz tarafından biliniyordur.
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