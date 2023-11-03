Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Kasım 2023 15:02
Memur Fazla Mesai Ücreti

Arkadaşlar merhaba,

2 adet sorum var cevaplarsanız sevinirim.

-Kurum müdürü Fazla Mesai ücreti alabilir mi ?

-Yılda 350 saatten fazla mesaiye kalan Memura mesai ücreti hangi durumlarda verilir ? veya bu ücret verilir mi ?

Teşekkür ederim.

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