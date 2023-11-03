Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Kasım 2023 16:06
2023 Dhmi Hava Trafik Kontrolörü Feast Sınavını Geçenler

Feast sınavını geçenler ulaşabilir mi?

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorTPAOTPAO mülakat sonuçlarıDMO satın alma uzman yardımcısıEÜAŞ özelleşiyorDHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıDHMİ İş Makinesi Sürücüsü Ehliyet ŞartıMKE kurumunda herşey baştan aşağı değişecekTKİ anonim şirketi mi oluyor?

Sözlük

mustafa kemal atatürk 1 nokta atışı 1 lineer elamca 1 ruh ve beden ilişkisi 1 yeni anayasa taslağı 2 sözlük atışması 3 saç dökülmesi 1 paranoya 1 yağmur bulutu sağımı 1 herg etmek 2

Son Haberler

Depremde ölen akademisyenin ismi mezun olduğu lisenin mescidinde yaşatılacakKayıp başvurusu yapılan N.G.'nin kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktıAltının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldiAydın'da adliyede çıkan kavgaya ilişkin bir kişi daha tutuklandıFitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce